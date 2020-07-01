Денисова заявила о вспышке коронавируса в колонии РФ, где содержат украинского политзаключенного Кияшко

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

"В российской исправительной колонии №11, где незаконно удерживается украинский политзаключенный Игорь Кияшко, вспышка коронавирусной инфекции", - написала Денисова.

По ее словам, из-за нехватки койкомест в медицинской части колонии, инфицированных размещают в столовой и клубе для проведения досуга, чем подвергают опасности заражения других заключенных.

Денисова также отметила, что в некоторых учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний России украинские граждане также страдают от стремительного распространения коронавируса. В частности, вспышка COVID-19 вызвала введения карантина в "ФКУ ИК-1 УФСИН России по Брянской области" и "ФКУ СИЗО 5 УФСИН России по Ростовской области".

Кроме того, из-за отсутствия средств индивидуальной защиты и ненадлежащего медико-санитарного обеспечения некоторые политзаключенные уже переболели этой болезнью.

"Требую от уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой и директора Федеральной службы исполнения наказаний России Александра Калашникова срочно обеспечить соблюдение прав граждан Украины", - подчеркнула Денисова.

Омбудсмен также призвала представителей международных правозащитных организаций применять все возможные механизмы влияния на Россию для защиты и скорейшего освобождения из плена Кремля всех украинцев.

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