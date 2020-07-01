Черногория изменила условия въезда для украинцев
Об этом сообщает посольство Украины в Черногории.
Отмечается, что украинцы могут въезжать в Черногорию при наличии отрицательного теста на COVID-19. Ранее было необходимо иметь результаты ПЦР-теста, отныне разрешили въезд и по результатам ИФА-теста на антитела (ELISA).
Тест должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до пересечения границы Черногории с момента забора образцов. Он должен быть распечатан, перевод на английский или черногорский желателен, но не обязателен.
При этом, тест нужно делать в лаборатории, которая имеет аккредитацию ISO 15189 или ISO/IEC 17025, не только на территории Украины, но и в любой другой стране.
- Напомним, с 22 июня украинцы, планировавшие посетить Черногорию, могли въезжать на территорию страны при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19
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