Чемпион мира WBC согласился на бой с украинским боксером

1 июля, 2020, 15:30

Тренер обладателя титула WBC в среднем весе Джермалла Чарли заявил, что следующим соперником американца станет украинец Сергей Деревянченко

Об этом сообщает Boxingscene.

По словам Ронни Шилдса, пока чемпион мира WBC (Всемирной боксерской организации) в среднем весе (до 72,6 кг) готовится к бою с Сергеем Деревянченко, но не оставляет надежд получить поединок с мексиканцем Саулем Альваресом.

"Надеемся и молимся, что однажды получим бой с Альваресом. Но пока должны драться с теми, кого перед нами поставят. Первый боксер в мировом рейтинге - Сергей Деревянченко. Видимо, сейчас он главный претендент на бой с нами. Мы хотим драться с лучшими, Джермалл говорит мне об этом каждый день", - сказал тренер.

Альварес является обладателем титулов WBC (Всемирного боксерского совета) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в среднем весе и пояса WBA во втором среднем весе (до 76,2 кг).

Мексиканец имеет статус "франчайзингового" чемпиона WBC, освобождающий его от обязательной защиты титула. Чарли владеет "обычным" чемпионским поясом WBC.

Напомним, 1 июля промоутер Сауля Альвареса заявил, что его следующим соперником не будет обладатель чемпионского титула, что увеличило шансы на поединок с мексиканцем Сергея Деревянченко.

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