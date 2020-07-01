Авиакатастрофа самолета МАУ: Канада пришлет во Францию своих экспертов для расшифровки "черных ящиков"
1 июля, 2020, 18:24
Канада пришлет во Францию экспертов, которые присоединятся к расшифровке "черных ящиков" сбитого над Ираном самолета МАУ
Об этом сообщили в Управлении по безопасности транспорта Канады, передает Hromadske.
Там отметили, что исследование начнется 20 июля.
"Управление по безопасности транспорта приглашено к участию в расшифровке информации с самописцев, и мы вышлем команду следователей, специализирующихся на расшифровке и анализе "черных ящиков" самолетов", - написали в ведомстве.
- Напомним, Иран сообщил Международной организации гражданской авиации (ICAO) при ООН, что направит во Францию самописцы со сбитого самолета МАУ.
- Украина хочет получить доступ к "черным ящикам" самолета МАУ прежде, чем они будут переданы для экспертизы во Францию.
- Иран направил во Францию "черные ящики" сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины".
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