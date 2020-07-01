Авиакатастрофа самолета МАУ: Канада пришлет во Францию своих экспертов для расшифровки "черных ящиков"

1 июля, 2020, 18:24

Канада пришлет во Францию экспертов, которые присоединятся к расшифровке "черных ящиков" сбитого над Ираном самолета МАУ

Об этом сообщили в Управлении по безопасности транспорта Канады, передает Hromadske.

Там отметили, что исследование начнется 20 июля.

"Управление по безопасности транспорта приглашено к участию в расшифровке информации с самописцев, и мы вышлем команду следователей, специализирующихся на расшифровке и анализе "черных ящиков" самолетов", - написали в ведомстве.