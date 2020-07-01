73% львовян считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении
Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс" по заказу телеканала " Еспресо " во Львове в конце июня.
Зато количество львовян, которое считает, что события в Украине развиваются в правильном направлении, составляет только 12,9%. Отказались ответить на этот вопрос 14,2% опрошенных.
Также большинство жителей Львова оценивают общую ситуацию в стране как напряженную - 66,8%. Стабильной нынешнюю ситуацию называют всего 6,6% опрошенных львовян, а 23,6% - вообще считают, что общая ситуация в Украине взрывоопасна. 3% львовян не ответили на этот вопрос.
В тройку наиболее важных проблем жители Львова отнесли войну на Востоке Украины, коррупцию в центральной власти и низкий уровень жизни.
Низкое качество медицинских услуг идет сразу за ними. Преодоление эпидемии коронавируса оказалось на 7 месте. Последние позиции заняли плохие условия для развития малого и среднего бизнеса и отсутствие работы, высокий уровень безработицы.
Справка:
Исследование продолжалось с 17 по 23 июня 2020 года. Всего было опрошено 2000 респондентов. Исследование было проведено во всех административно-территориальных районах города и населенных пунктах, входящих в Львовского городского совета. Результаты представляют взрослое население Львова по таким показателям, как возраст (старше 18 лет), пол, а также разделение города на районы.
Статистическая погрешность исследования: +/- 2,4% (с вероятностью 0,95)
Метод исследования: телефонный опрос Сати (computer assisted telephone interviews) с использованием планшетов.
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