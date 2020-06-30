 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоИталия передала гумпомощь Украине для преодоления последствий непогоды в западных областях

Италия передала гумпомощь Украине для преодоления последствий непогоды в западных областях

Италия передала гуманитарную помощь западным областям Украины, которые пострадали от наводнений, для преодоления последствий непогоды

Об этом сообщает Государственная служба МЧС Украины в Facebook.

"В связи с чрезвычайной ситуацией, произошедшей на западе Украины, 30 июня Итальянская республика передала для ликвидации последствий стихийного бедствия - наводнения, которое привело к человеческим жертвам и масштабным разрушениям в западных областях, гуманитарную помощь", - говорится в сообщении.

Италия передала плавающие и передвижные мотопомпы, лодка, электростанции, бензопилы, спасательные жилеты, пожарные рукава и другое спасательное снаряжение и все это передадут в наиболее пострадавшие районы Ивано-Франковской области для оказания помощи населению.

Груз в Международном аэропорту "Львов" им. Данила Галицкого встречал заместитель Главы ГСЧС Руслан Билошицкий, второй секретарь представительства МИД во Львове Роман Тершовчин.

В этот же день ожидается еще один рейс из Италии, который доставит в Украину вторую часть гуманитарного груза.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 июня, 2020 вторник

больше новостей

30 июня, 2020 вторник

29 июня, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать