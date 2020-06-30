Италия передала гумпомощь Украине для преодоления последствий непогоды в западных областях

30 июня, 2020, 16:05

Италия передала гуманитарную помощь западным областям Украины, которые пострадали от наводнений, для преодоления последствий непогоды

Об этом сообщает Государственная служба МЧС Украины в Facebook.

"В связи с чрезвычайной ситуацией, произошедшей на западе Украины, 30 июня Итальянская республика передала для ликвидации последствий стихийного бедствия - наводнения, которое привело к человеческим жертвам и масштабным разрушениям в западных областях, гуманитарную помощь", - говорится в сообщении.

Италия передала плавающие и передвижные мотопомпы, лодка, электростанции, бензопилы, спасательные жилеты, пожарные рукава и другое спасательное снаряжение и все это передадут в наиболее пострадавшие районы Ивано-Франковской области для оказания помощи населению.

Груз в Международном аэропорту "Львов" им. Данила Галицкого встречал заместитель Главы ГСЧС Руслан Билошицкий, второй секретарь представительства МИД во Львове Роман Тершовчин.

В этот же день ожидается еще один рейс из Италии, который доставит в Украину вторую часть гуманитарного груза.

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