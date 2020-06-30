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Espreso.tvСпортИсполнительный директор "Карпат": У нас нет 1,5 млн грн, команда не поехала в Мариуполь

Исполнительный директор "Карпат": У нас нет 1,5 млн грн, команда не поехала в Мариуполь


фото: fckarpaty.com
Ростислав Ящишин в эксклюзивном интервью "Футбольному формату" заявил, что "Карпаты" на грани исчезновения и не отправились на игру с "Мариуполем" из-за финансовых трудностей

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Мы целый год жили без финансирования. Мы тянули на жилах, чтобы прожить и продержаться. Ясно, что это не жизнь, а существование. Результаты в турнирной таблице абсолютно соответствуют действительности.

Олег Смалийчук готов финансировать исключительно свои 50%. Он хотел встретиться с другим инвестором (Игорь Коломойский - прим. Автора), чтобы обсудить два варианта. Первый - продажа и второй - совместное финансирование. Именно так и прописано в договоре о сотрудничестве двух компаний. Оставляю небольшой процент на то, что ситуация может измениться. Я живу надеждой, что два инвестора найдут диалог и многострадальные "Карпаты" смогут жить дальше" - отметил Ящишин в эфире "Футбольного формата"

"Этот трехнедельный выезд обойдется клубу в полтора миллиона гривен. У нас сейчас такой возможности нет. Есть только половина этой суммы. Поехать и назад не вернуться? Надо думать не только о сегодняшнем, но и о завтрашнем. Команда продолжает тренироваться в обычном режиме, игроков никто не распускал. И о снятии с чемпионата речь не идет. Если не будет конструктивного диалога со вторым инвестором, то все может произойти. И это будет обидно".

"Команда получила премиальные за ничью с ФК "Львов", по прекрасная игру. Это деньги от Олега Смалийчука. Но поймите, финансы на нормальную жизнь появятся при одном условии. Только тогда, когда второй инвестор выйдет на связь".

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