Взрыв на Позняках: потерпевшие не могут попасть в квартиры, которые выдал Зеленский
Об этом сообщает 5 Канал .
"Горячая тема обсуждения - то, что президент Владимир Зеленский раздал 12 квартир. Говорят, что получили только сертификаты. Есть проблема с тем, как попасть в них", - говорится в сообщении.
Так, по словам одной жительницы квартиры выдали в ЖК "Хрустальные фонтаны" на улице Метрологическая 42. Всего есть четыре очереди комплекса, четвертую еще достраивают.
По информации канала, Зеленский вручал якобы ключи 12 семьям - тем, кто потерял родственников, живет в интернате и не имеет другого альтернативного жилья и имеет малолетних детей.
"Фактически люди получили ключи, но воспользоваться ими не могут. Их не пускают даже посмотреть квартиру, там все еще продолжается строительство. А в квартирах голые бетонные стены", - говорится в материале.
Отмечается, что снаружи дома обнесены забором. По словам пострадавших, документов на квартиры пока нет. Им выдали сертификаты. На них есть только фото подписи директора застройщика, а еще стоит технический строительный номер. На самом деле он не соответствует номеру дома. Семья одной из жительниц даже не знала, на каком этаже квартира. В отделе продаж им сказали, что у них двухкомнатная квартира, а в сертификате говорится о трехкомнатной.
- Напомним, взрыв на 6-м этаже 9-этажного жилого дома на улице Соломии Крушельницкой , 1/5 в Дарницком районе города Киева произошел в воскресенье, 21 июня 2020, в 10:00.
- 45 жителей дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе Киева, где произошел взрыв, временно переселили в один из интернатов столицы.
- Основной версией взрыва в доме на Позняках в столице полиция называет взрыв газовой смеси .
- По состоянию на утро 23 июня спасатели обнаружили тела 5 погибших в результате взрыва людей.
- 12 пострадавшим семьям вручили ключи от нового жилья .
- Основной версией о причинах взрыва в жилой многоэтажке на Позняках в Киеве следствие считает нарушение технологии поверки счетчиков сотрудниками компании "Киивмиськгаз".
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