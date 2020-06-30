 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаВзрыв на Позняках: потерпевшие не могут попасть в квартиры, которые выдал Зеленский

Взрыв на Позняках: потерпевшие не могут попасть в квартиры, которые выдал Зеленский

По словам потерпевших, документов на квартиру они не имеют - им выдали сертификаты

Об этом сообщает 5 Канал .

"Горячая тема обсуждения - то, что президент Владимир Зеленский раздал 12 квартир. Говорят, что получили только сертификаты. Есть проблема с тем, как попасть в них", - говорится в сообщении.

Так, по словам одной жительницы квартиры выдали в ЖК "Хрустальные фонтаны" на улице Метрологическая 42. Всего есть четыре очереди комплекса, четвертую еще достраивают.

По информации канала, Зеленский вручал якобы ключи 12 семьям - тем, кто потерял родственников, живет в интернате и не имеет другого альтернативного жилья и имеет малолетних детей.

"Фактически люди получили ключи, но воспользоваться ими не могут. Их не пускают даже посмотреть квартиру, там все еще продолжается строительство. А в квартирах голые бетонные стены", - говорится в материале.

Отмечается, что снаружи дома обнесены забором. По словам пострадавших, документов на квартиры пока нет. Им выдали сертификаты. На них есть только фото подписи директора застройщика, а еще стоит технический строительный номер. На самом деле он не соответствует номеру дома. Семья одной из жительниц даже не знала, на каком этаже квартира. В отделе продаж им сказали, что у них двухкомнатная квартира, а в сертификате говорится о трехкомнатной.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 июня, 2020 вторник

29 июня, 2020 понедельник

больше новостей

30 июня, 2020 вторник

29 июня, 2020 понедельник

28 июня, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать