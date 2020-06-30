Взрыв на Позняках: потерпевшие не могут попасть в квартиры, которые выдал Зеленский

30 июня, 2020, 09:24

По словам потерпевших, документов на квартиру они не имеют - им выдали сертификаты

Об этом сообщает 5 Канал .

"Горячая тема обсуждения - то, что президент Владимир Зеленский раздал 12 квартир. Говорят, что получили только сертификаты. Есть проблема с тем, как попасть в них", - говорится в сообщении.

Так, по словам одной жительницы квартиры выдали в ЖК "Хрустальные фонтаны" на улице Метрологическая 42. Всего есть четыре очереди комплекса, четвертую еще достраивают.

По информации канала, Зеленский вручал якобы ключи 12 семьям - тем, кто потерял родственников, живет в интернате и не имеет другого альтернативного жилья и имеет малолетних детей.

"Фактически люди получили ключи, но воспользоваться ими не могут. Их не пускают даже посмотреть квартиру, там все еще продолжается строительство. А в квартирах голые бетонные стены", - говорится в материале.

Отмечается, что снаружи дома обнесены забором. По словам пострадавших, документов на квартиры пока нет. Им выдали сертификаты. На них есть только фото подписи директора застройщика, а еще стоит технический строительный номер. На самом деле он не соответствует номеру дома. Семья одной из жительниц даже не знала, на каком этаже квартира. В отделе продаж им сказали, что у них двухкомнатная квартира, а в сертификате говорится о трехкомнатной.