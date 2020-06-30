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Espreso.tvОбществоВирус свиного гриппа мутировал и может вызвать следующую пандемию, - ученые

Вирус свиного гриппа мутировал и может вызвать следующую пандемию, - ученые


фото: reuters
Ученые провели исследование, результаты которого предупреждают о потенциальном риске возникновения пандемии, вызванной вирусами свиного гриппа

Свое исследование ученые обнародовали в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Исследователи обнаружили в Китае штамм вирусов свиного гриппа со всеми характеристиками, способными вызвать будущую пандемию. Вирусы группы G4 генетически происходят от штамма H1N1, который вызвал пандемию в 2009 году и имеют основные черты, демонстрирующие высокую приспособленность к заражению человека", - говорится в исследовании, базируется на данных китайских университетов и Китайского центра профилактики и контроля заболеваний.

Данные около 30 тыс. мазков со слизистой оболочки свиней, собранные с 2011 по 2018 год в свиней с 10 провинций Китая, позволили выделить 179 вирусов свиного гриппа. Большинство из них относятся к новому виду, который стал доминирующим у свиней с 2016 года.

Также в результате исследования стало известно, что среди персонала, который ухаживал за свиньми, инфицированных оказалось 10,4%, поэтому ученые считают, что вирус уже распространился на человека. Но, по их мнению, в настоящее время отсутствуют доказательства того, что вирусы могут передаваться от человека к человеку.

Вместе с тем ученые заявляют, что вирусы G4 имеют высшую способность инфицировать, размножаться в клетках человека и вызвать сильные симптомы (у подопытных животных), чем другие штаммы. Кроме того, согласно тестам in vitro (исследование вне живого организма, "в пробирке"), иммунитет, полученный после контакта с вирусами сезонного гриппа человека, не защищает от G4.

Исследователи отмечают, что пандемии возникают, когда вирусы гриппа "A" с новым поверхностным антигеном "НА" становятся способными распространяться от человека к человеку. В то же время, по их убеждению, заражение человека вирусами G4 не влечет к адаптации человека и увеличивает риск развития пандемии среди людей. По их словам, существует насущная необходимость в надзоре за группами людей, работающими на выращивании домашних животных.

Как сообщалось, во время эпидемии свиного гриппа штамма H1N1 в 2009 году, по разным данным, заразились от 11 до 21 процента тогдашнего населения мира - или около 700 млн - 1,4 миллиарда человек (из общего количества 6,8 миллиарда). По данным ВОЗ, количество смертей среди больных с лабораторно подтвержденным диагнозом H1N1 составило 18 036.

В то же время по оценкам ВОЗ, ежегодно от сезонного гриппа умирает от 250 до 500 тыс. человек.

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