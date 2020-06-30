Выборы мэра Киева: в праймериз от "Слуги народа" примут участие четверо нардепов, - Качура
Об этом сообщил депутат от "СН" Александр Качура в интервью Интерфакс-Украина.
"Ирина Верещук, Николай Тищенко, Александр Дубинский и я. Внутри партии среди депутатов больше других кандидатов пока не было, насколько я знаю. Но мы не исключаем варианта, что может кто-то появится в последний момент", - сказал Качура.
Наиболее серьезным соперником на предстоящих выборах в мэры Киева Качура считает нынешнего мэра Виталия Кличко.
"На сегодняшний день нынешний мэр обгоняет всех возможных кандидатов, но картина может измениться, поскольку не все еще заявили о своем намерении участвовать в выборах мэра. Я знаю, что планируют "уйти в мэры" известные предприниматели, ведущие телеканалов", - отметил он.
Качура отметил, что кандидата в мэры от "Слуги народа" будут определять через несколько недель и последнее слово - за президентом Владимиром Зеленским.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что желающие баллотироваться в мэры Киева от партии "Слуга народа" пройдут два этапа отбора .
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