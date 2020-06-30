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Espreso.tvОбществоВследствие непогоды в Украине обесточены 35 населенных пунктов, - ГСЧС

Вследствие непогоды в Украине обесточены 35 населенных пунктов, - ГСЧС

В результате осложнения погодных условий в Украине обесточены 35 населенных пунктов в двух областях

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Из-за дождей и сильных порывов ветра в двух областях сработали системы защиты линий электропередач, которые обесточили 35 населенных пунктов. В частности, в Закарпатской - 31 и в Волынской - 4.

Кроме того, сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий дождевого паводка в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях. Спасатели с начала суток откачали более 48 тыс. М куб. воды и расчистили 0,22 км автодорог. Также они доставили для населения 1300 кг продуктов питания.

Всего к ликвидации последствий непогоды были привлечены 542 человек и 224 единицы техники.

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