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Espreso.tvЭкономикаВсемирный банк назначил нового директора по делам Украины, Беларуси и Молдовы

Всемирный банк назначил нового директора по делам Украины, Беларуси и Молдовы


фото: therealnews
Аруп Банерджи был назначен вместо бывшего директора Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен

Об этом сообщает пресс-служба Всемирного Банка.

"Всемирный банк рад сообщить о назначении господина Арупа Банерджи Директором Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на этой должности Банерджи руководить сотрудничеством Банка с правительствами и партнерами в трех странах. Он возглавляет согласования и внедрения кредитного портфеля, аналитических продуктов и определяет будущие направления программ. Новый председатель также сотрудничать с Международной финансовой корпорацией (IFC) и Многостороннем агентством по гарантированию инвестиций (MIGA), чтобы укрепить результаты Группы Всемирного банка в Беларуси, Молдове и Украине.

По информации пресс-службы, ранее Аруп Банерджи, гражданин Индии, был региональным директором Всемирного Банка по странам Европейского Союза, где осуществлял общее руководство операционной, стратегической и информационной работой Банка в странах-членах ЕС. В прошлом он также был старшим директором Всемирного банка и руководителем Департамента глобальной практики по вопросам труда, социальной защиты и пенсионных систем.

К работе во Всемирном банке с 1998 года, Аруп Банерджи преподавал в Центре развития экономики при Уильямс Колледжи, штат Массачусетс (США), где также возглавлял аспирантскую программу экономического факультета. Он также преподавал в Пенсильванском университете (США). Имеет ученые степени магистра и PhD экономики от Пенсильванского университета (США) и степень бакалавра экономики от Университета Дели, Индия.

Банерджи является автором серии статей и книг по проблемам экономического роста, государственных финансов, человеческого развития, социальной защиты, институционального развития, труда, борьбы с бедностью и неравенством.

В пресс-службе также напомнили, что с июля 2016 и до февраля 2020 года директором Всемирного Банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины была Сату Кахконен. В феврале этого года она назначена директором Всемирного Банка по делам Индонезии и Восточного Тимора.

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