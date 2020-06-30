Во Львове отметили 79-ю годовщину провозглашения Акта восстановления независимости Украины

30 июня, 2020, 16:57

В этом году, несмотря на карантин, мероприятие состоялось в форме автопробега. Он стартовал с Белогорщи, места гибели Романа Шухевича, и завершился на площади Рынок во Львове, где, собственно, и произошло провозглашение этого исторического документа

О подробностях празднования этого события журналисту Еспресо.TV рассказал кандидат исторических наук, исследователь украинского освободительного движения ХХ века Николай Посивнич.

"Львов традиционно уже на протяжении многих лет отмечает провозглашение Акта восстановления независимости. В основном это происходит на площади Рынок возле дома № 10, из балкона которого 30 июня 1941 Ярослав Стецько зачитал этот документ. Но в этом году карантин внес коррективы и мы решили проводить мероприятие в виде автопробега", - сообщил историк.

В 12.00 колонна, состоящая из 60 авто, отправилась с Белогорщи, окрестности Львова, где погиб один из лидеров ОУН-УПА и вдохновитель провозглашения Акта Роман Шухевич. Далее участники автопробега направились к памятнику Степану Бандере, а затем - на площадь Рынок.

"В Белогорще у музее Романа Шухевича и возле памятника Степану Бандере мы чествовали этих героев молитвой, минутой молчания и возложением цветов. Далее мы подъехали к сооружениям областной власти, где был поднят красно-черный флаг. Уже непосредственно на площади Рынок возле здания Львовского горсовета также подняли флаг, а у исторического здания "Просвита" был зачитан текст Акта, также спели гимн ОУН и государственный гимн Украины. Заключительным аккордом праздника стал почетный круг автомобилей участников пробега вокруг Ратуши. Отметим, что все мероприятия проходили с соблюдением всех правил карантина и социальной дистанции", - описал ход событий Николай Посивнич.

В течение пути продвижения колонны, которая была оборудована динамиками и украшена государственной символикой, участники произносили лозунги и информировали людей об этом выдающемся историческом событии.

Акт восстановления Украинского государства приняли Украинские национальные сборы по инициативе ОУН. Он стал символическим продолжением государственнических традиций УНР и ЗУНР 1918-19 годов. После провозглашения с балкона дома "Просвита" на площади Рынок во Львове 30 июня 1941 года, текст прозвучал и по львовскому радио, которое захватили бойцы "Нахтигаль" под руководством Романа Шухевича.

Это событие стало неожиданностью и большой дерзостью против гитлеровской армии, которая тогда шла победным маршем по Европе. В то же время представители ОУН передали Меморандум о намерениях восстановления государства немецкому руководству в Берлине.

Уже 2 июля Бандеру вызвали для объяснений в помещение Генерального губернатора в Кракове. Этот визит завершился допросами и заключением лидера ОУН до 1944 года. Впоследствии нацисты начали репрессии и аресты среди членов украинского подполья, а УПА начало открытую борьбу с немецкими оккупантами.