Власть должна немедленно отчитаться о мерах и стратегии преодоления последствий стихийного бедствия в западных областях Украины - заявление фракции "Европейская Солидарность"

30 июня, 2020, 17:28

В первый пленарный день после разрушительного наводнения в западных областях Верховная Рада должна рассматривать отчет правительства по ликвидации последствий стихии. Вместо этого Парламент рассматривает никчемный закон об азартных играх, будто ничего не случилось. Это - признак равнодушия власти к своим гражданам и проявление полной некомпетентности руководителей государства

Фракция "Европейская Солидарность" требует от второго правительства Зеленского в течение 24 часов обеспечить финансовой помощью и строительными материалами все семьи, пострадавшие в результате наводнения в западных областях. Абсолютно недопустимо, что государство бросило на произвол судьбы своих граждан, которые в результате стихийного бедствия остались без жилья и средств к существованию.

На прошлой неделе западные регионы Украины пострадали от сильнейшего за последние 50 лет наводнения. Стихия уничтожила дороги, инфраструктуру, отрезала целые населенные пункты от цивилизации, десятки семей остались без жилья и всего имущества. Люди остались под открытым небом в разрушенных и затопленных районах без всякой помощи со стороны центральной власти. Правительство Зеленского уже неделю игнорирует масштабные разрушения на Франковщине, Тернопольщине, Львовщине, Буковине и других областях, которые пережили стихийное бедствие.

Центральная власть вновь продемонстрировала свою недееспособность во время кризиса в государстве. Поэтому обращаемся к областным советам с призывом брать опекунство над разрушенными в результате наводнения районами для контроля за целевым использованием средств из спецфонда для ликвидации последствий стихии.

Подчеркиваем: компетентная власть должна мгновенно реагировать на стихийные бедствия для помощи гражданам, ликвидации и минимизации последствий катастрофы. "Новые лица" должны брать пример с наших союзников - в первые 12 часов через механизмы гражданской защиты Израиль, Италия, Швеция начали направлять в пострадавшие районы Украины технические средства: бензопилы, мотопомпы для откачки воды, электрогенераторы и другие гуманитарные грузы.

Призываем Зеленского и его команду прекратить прятаться от проблемы и наконец браться к работе в ликвидации последствий катастрофы на Прикарпатье. Требуем немедленно перебросить большую строительную технику в разрушенные районы для восстановления инфраструктуры и деблокирования отрезанных стихией сел.

Премьер-министр Зеленского Денис Шмыгаль незамедлительно, в течение 24 часов должен появиться в Верховную Раду и предоставить отчет и дальнейший план преодоления последствий наводнения и поддержки государством пострадавших граждан.