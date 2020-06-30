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Espreso.tvОбществоВ Ивано-Франковске нужно подготовить больницы "второй волны", - мэр о количестве больных коронавирусом

В Ивано-Франковске нужно подготовить больницы "второй волны", - мэр о количестве больных коронавирусом


фото: reuters
В Ивано-Франковских больницах увеличат количество мест для пациентов с CОVID-19

Об этом сообщил Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив в Facebook ..

"Один из первых вопросов, которые заслушал на оперативном совещании - о ситуации с заболеванием коронавирус в городе. В течение последнего времени количество больных не уменьшается, а даже и увеличивается. Именно поэтому важно проработать вопрос увеличения количества мест для госпитализации пациентов с коронавируса в случае необходимости . в частности, речь идет о подготовке так называемых больниц "второй волны". А также нужно урегулировать вопрос госпитализации в городские учреждения в первую очередь пациентов города. Дал поручение проработать этот вопрос, чтобы мы были готовы ", - сообщил Марцинкив.

Он отметил, что карантин в городе не закончился и призвал горожан соблюдать все требования, чтобы снова не остановить транспорт но не закрыть все заведения.

В Ивано-Франковске больных с подозрением на CОVID-19 принимают два медицинских учреждения, подчиненные городскому совету.

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