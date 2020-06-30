В украинском чемпиона сорвался объединительный бой за два титула

30 июня, 2020, 11:41

Чемпион мира WBA в легчайшем весе Артем Далакян не смог договориться об объединительном поединке с обладателем титула WBC мексиканцем Хулио Сезаром Мартинесом

Об этом сообщает ESPN .

Промоутерская компания Мартинеса Matchroom Boxing объявила, что чемпион мира в легчайшем весе (до 50,9 кг) по версии WBC (Всемирного боксерского совета) проведет следующий бой 15 августа в Оклахоме (США) против Маквильямс Арройо из Пуэрто-Рико.

Таким образом, поединок Хулио Сезара Мартинеса против обладателя титула WBA (Всемирной боксерской ассоциации) Артём Далакян из Украины, о котором договаривались боксеры, не состоится.

Сейчас дата боя и имя следующего соперника Далакян остаются неизвестны.

Напомним, 8 февраля в Киеве Артем Далакян в бою за титул чемпиона мира WBA в легчайшем весе победил венесуэльца Йосбера Переса .

9 февраля стало известно, что Далакян победил Переса со сломанной рукой .

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