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Espreso.tvСпортВ украинском чемпиона сорвался объединительный бой за два титула

В украинском чемпиона сорвался объединительный бой за два титула


фото: Getty Images
Чемпион мира WBA в легчайшем весе Артем Далакян не смог договориться об объединительном поединке с обладателем титула WBC мексиканцем Хулио Сезаром Мартинесом

Об этом сообщает ESPN .

Промоутерская компания Мартинеса Matchroom Boxing объявила, что чемпион мира в легчайшем весе (до 50,9 кг) по версии WBC (Всемирного боксерского совета) проведет следующий бой 15 августа в Оклахоме (США) против Маквильямс Арройо из Пуэрто-Рико.

Таким образом, поединок Хулио Сезара Мартинеса против обладателя титула WBA (Всемирной боксерской ассоциации) Артём Далакян из Украины, о котором договаривались боксеры, не состоится.

Сейчас дата боя и имя следующего соперника Далакян остаются неизвестны.

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