В украинском чемпиона сорвался объединительный бой за два титула
30 июня, 2020, 11:41
Чемпион мира WBA в легчайшем весе Артем Далакян не смог договориться об объединительном поединке с обладателем титула WBC мексиканцем Хулио Сезаром Мартинесом
Об этом сообщает ESPN .
Промоутерская компания Мартинеса Matchroom Boxing объявила, что чемпион мира в легчайшем весе (до 50,9 кг) по версии WBC (Всемирного боксерского совета) проведет следующий бой 15 августа в Оклахоме (США) против Маквильямс Арройо из Пуэрто-Рико.
Таким образом, поединок Хулио Сезара Мартинеса против обладателя титула WBA (Всемирной боксерской ассоциации) Артём Далакян из Украины, о котором договаривались боксеры, не состоится.
Сейчас дата боя и имя следующего соперника Далакян остаются неизвестны.
- Напомним, 8 февраля в Киеве Артем Далакян в бою за титул чемпиона мира WBA в легчайшем весе победил венесуэльца Йосбера Переса .
- 9 февраля стало известно, что Далакян победил Переса со сломанной рукой .
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