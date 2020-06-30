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Espreso.tvОбществоВ Telegram до сих пор продают ворованные персональные данные украинцев, - Киберальянс

В Telegram до сих пор продают ворованные персональные данные украинцев, - Киберальянс


фото: inventure
На 30 июня в Telegram до сих пор функционирует канал, где предлагают продажу краденых персональных данных украинцев

Об этом написал один из лидеров "Украинского Киберальянса" Александр Галущенко в Faceook.

Активист обнародовал сегодняшний скриншот с Telegram-канала info_baza, который продает краденые персональные данные украинцев, и отметил, что полиция до сих пор не закрыли доступ к ресурсу.

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"Вроде рассказали, что закрыли. И всех нашли. А он работает. Или кто-то хочет немного денег собрать?" - прокомментировал Галущенко.

  • Напомним, в ночь с 11 на 12 мая стало известно о " сливе " данных украинских пользователей: пароли, водительские права и мобильные телефоны можно было найти в Telegram-боте "UA Baza BOT". В то же время, база существовала и до того, но с меньшим объемом информации.
  • 12 мая в полиции отрапортовали о приостановке работы ресурса. Позже Telegram-канал возобновил работу, заявив, что не справился с наплывом желающих проверить информацию
  • 28 мая, в Украинском Киберальянсе отметили , что база работает и еще и предлагает акции и скидки на покупку персональных данных.
  • 25 июня в полиции рассказали о первых результатах расследования по продаже персональных данных украинцев на Telegrm-канале.

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