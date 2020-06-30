В случае необходимости Украина сможет получить шестую программу макрофинансовой помощи от ЕС, - Стефанишина

30 июня, 2020, 12:24

По словам вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, если будет необходимость в шестой программе макрофинансовой помощи, Украина сможет получить этот дешевый кредит

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

"Буду оптимистичной. Учитывая то, что мы уже получили пять программ макрофинансовой помощи, надеюсь, что если в шестой программе макрофинансовой помощи будет необходимость, мы тоже сможем убедить наших европейских партнеров принять этот дешевый кредит в рамках макрофину для нас", - сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью изданию.

Что касается условий пятого пакета макрофинансовой помощи ЕС, то вице-премьер отметила, что меморандум еще не подписан, поэтому она не может сообщить о его конкретные условия.

"Но точно могу сказать, что в имеющейся редакции меморандума нет никаких условий, которые не касались реформ, проводимых сейчас. В том числе, вы также могли слышать заявление Веры Юровой (вице-президента Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности - ред.) об условиях, касающихся верховенства права и судебной реформы ", - цитирует издание слова Стефанишин.

Она также подчеркнула, что Украина берет на себя ответственность по тем реформах, по которым уже работает, а программа макрофинансовой помощи стимулирует быть более опереативнимы, потому что получение траншей обусловлено определенными временными рамками.