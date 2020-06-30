В "Укроборонпроме" рассказали, когда в ВСУ появится первый комплекс "Нептун"
30 июня, 2020, 16:58
Как заявили в Укроборонпроме, ракетный комплекс "Нептун" примут на вооружение через полтора-два месяца
Об этом сообщила пресс-служба Укроборонпрома.
"По результатам успешно проведенных испытаний, уже через 1,5-2 месяца ракетный комплекс "Нептун" может быть принят на вооружение ВСУ", - говорится в сообщении.
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Генеральный конструктор и гендиректор КБ "ЛУЧ" Олег Коростелев заявил, что за 1,5 года дивизион ракетных комплексов уже может быть передан в украинскую армию.
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