30 июня, 2020, 21:06

30 июня в Одессе из-за ливня затопило часть улиц, было частично парализовано движение общественного транспорта

Видео затопленных улиц публикуют в соцсетях местные жители и ресурсы.

В Одессе из-за ливня 30 июня затопило часть улиц.

Как сообщает одесское издание "Думская", из-за ливня движение по городу временно приостановили несколько десятков трамваев. Последствия непогоды ликвидируют коммунальщики, привлекли технику.

На нескольких улицах Одессы из-за непогоды попадали деревья.

Также в соцсетях публикуют видео, как ливень превратил лестницы Ланжероновского спуска в водопад.

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