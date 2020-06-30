В Одессе из-за ливня затопило часть улиц
30 июня, 2020, 21:06
30 июня в Одессе из-за ливня затопило часть улиц, было частично парализовано движение общественного транспорта
Видео затопленных улиц публикуют в соцсетях местные жители и ресурсы.
В Одессе из-за ливня 30 июня затопило часть улиц.
Как сообщает одесское издание "Думская", из-за ливня движение по городу временно приостановили несколько десятков трамваев. Последствия непогоды ликвидируют коммунальщики, привлекли технику.
На нескольких улицах Одессы из-за непогоды попадали деревья.
Также в соцсетях публикуют видео, как ливень превратил лестницы Ланжероновского спуска в водопад.
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