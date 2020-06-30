 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Минздраве назвали регионы, которые не соответствуют критериям ослабления карантина

В Минздраве назвали регионы, которые не соответствуют критериям ослабления карантина


фото: ukrinform
На 30 июня 14 областей Украины и город Киев не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

Так, пока не готовы к ослаблению карантина г. Киев, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

Читайте также: В Украине выявляют более 4 тыс. случаев пневмонии за неделю, - Степанов

Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.

  • Напомним, по 29 июня в Украине зафиксировано 706 новых случаев заболевания коронавирусом

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 июня, 2020 вторник

больше новостей

30 июня, 2020 вторник

29 июня, 2020 понедельник

28 июня, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать