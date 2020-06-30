В Минздраве назвали регионы, которые не соответствуют критериям ослабления карантина
Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Украины.
Так, пока не готовы к ослаблению карантина г. Киев, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.
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Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.
- Напомним, по 29 июня в Украине зафиксировано 706 новых случаев заболевания коронавирусом
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