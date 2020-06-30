В МОН планируют снизить минимальный балл ВНО из-за карантина

30 июня, 2020, 15:46

Порог прохождения ВНО в 2020 году может быть менее 21 балла

Об этом сообщила заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в комментарии " РБК-Украина".

Она заверила, что количество поступающих в этом году не может быть меньше. Только если они сами не захотят поступать.

По ее словам, в 2020 году порог для прохождения ВНО уже был уменьшен для пробного тестирования. Так, в прошлом году порог составлял 21 балл, а в этом году на пробном - 19.

"Порог обычно устанавливается через три недели после проведения тестирований. Мы будем настаивать на том, чтобы порог был ниже, чем в прошлом году - ниже 21", - сказала Вакуленко.

Отметим, в 2019-м порог составлял 21 балл по украинскому языку, а на пробном этого года порог был уже 19.

"Если в прошлом году участник, набравший 19, не мог подавать документы на поступление, то в этом сможет, если установим такой порог. Это именно из-за карантина. Ведь было сложно учиться. Мы это осознаем", - заявила Вакуленко.

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