В Латвии с 1 июля отменяют обязательное ношение масок в общественном транспорте
Об этом сообщает Delfi .
В Латвии отменяют обязательное ношение масок в общественном транспорте с 1 июля.
Маски в общественном транспорте в дальнейшем будут только рекомендуемыми.
Кроме того, правительство Латвии утвердило поправки, которые позволяют с августа собираться на мероприятиях под открытым небом до 3 тыс. человек вместо 1 тыс., как предполагается сейчас.
Изменения предусматривают также отмену временных ограничений на мероприятия под открытым небом, но при этом ограничения сохраняются на мероприятия в помещениях.
В заведениях общественного питания вместо требования к обеспечению 4 квадратных метра площади на одного посетителя теперь будет действовать требование трех квадратных метров.
По словам министра здравоохранения Илзе Винькеле, эти смягчения возможны благодаря хорошей эпидемиологической ситуации и низкой заболеваемостью коронавирусом в Латвии.
"Нужно понимать, что это смягчение на некоторое время. Если эпидемиологическая ситуация ухудшится, придется вернуться к ограничениям", - отметила министр.
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