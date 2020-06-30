В Латвии с 1 июля отменяют обязательное ношение масок в общественном транспорте

30 июня, 2020, 20:06

Со среды, 1 июля, в Латвии ношение защитных масок в общественном транспорте больше не будет обязательным

Об этом сообщает Delfi .

В Латвии отменяют обязательное ношение масок в общественном транспорте с 1 июля.

Маски в общественном транспорте в дальнейшем будут только рекомендуемыми.

Кроме того, правительство Латвии утвердило поправки, которые позволяют с августа собираться на мероприятиях под открытым небом до 3 тыс. человек вместо 1 тыс., как предполагается сейчас.

Изменения предусматривают также отмену временных ограничений на мероприятия под открытым небом, но при этом ограничения сохраняются на мероприятия в помещениях.

В заведениях общественного питания вместо требования к обеспечению 4 квадратных метра площади на одного посетителя теперь будет действовать требование трех квадратных метров.

По словам министра здравоохранения Илзе Винькеле, эти смягчения возможны благодаря хорошей эпидемиологической ситуации и низкой заболеваемостью коронавирусом в Латвии.

"Нужно понимать, что это смягчение на некоторое время. Если эпидемиологическая ситуация ухудшится, придется вернуться к ограничениям", - отметила министр.

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