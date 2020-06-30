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Espreso.tvОбществоВ Киеве все станции метро снова работают в штатном режиме

В Киеве все станции метро снова работают в штатном режиме

Станции метро "Житомирская", "Харьковская" и "Арсенальная" вновь открытые на вход и выход после проверки, взрывоопасных предметов не обнаружено

Об этом сообщает пресс служба КГГА в Telegram.

"Станции проверены, взрывоопасных предметов не обнаружено. Метрополитен работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.

  • Напомним, в полицию поступило сообщение о заминировании трех станций столичного метрополитена. Станции метро "Житомирская", "Харьковская" и "Арсенальная" закрыли на вход и выход.

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