В Киеве все станции метро снова работают в штатном режиме

30 июня, 2020, 20:20

Станции метро "Житомирская", "Харьковская" и "Арсенальная" вновь открытые на вход и выход после проверки, взрывоопасных предметов не обнаружено

Об этом сообщает пресс служба КГГА в Telegram.

"Станции проверены, взрывоопасных предметов не обнаружено. Метрополитен работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Напомним, в полицию поступило сообщение о заминировании трех станций столичного метрополитена. Станции метро "Житомирская", "Харьковская" и "Арсенальная" закрыли на вход и выход.

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