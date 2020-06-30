В Киеве все станции метро снова работают в штатном режиме
30 июня, 2020, 20:20
Станции метро "Житомирская", "Харьковская" и "Арсенальная" вновь открытые на вход и выход после проверки, взрывоопасных предметов не обнаружено
Об этом сообщает пресс служба КГГА в Telegram.
"Станции проверены, взрывоопасных предметов не обнаружено. Метрополитен работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.
- Напомним, в полицию поступило сообщение о заминировании трех станций столичного метрополитена. Станции метро "Житомирская", "Харьковская" и "Арсенальная" закрыли на вход и выход.
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