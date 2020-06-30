В Киеве в парках и скверах установили 19 "рамок-освежителей"

30 июня, 2020, 17:09

Для комфортного пребывания посетителей в парках и скверах столицы с наступлением жаркой погоды установили 19 "рамок-освежителей", которые распиливают прохладную воду

Об этом сообщил и. о. начальника Управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Савченко, передает пресс-служба горсовета.

"На "охлаждение" за 6 часов расходуется 0,5 кубометров воды на 1 рамку. Материалом для охладителей стала древесина, полученная от сухостойных и аварийных деревьев после санитарной обрезки. Надеемся, это поможет киевлянам и гостям столицы комфортно отдыхать, но, конечно, с соблюдением социальной дистанции и других правил личной защиты", - отметил Савченко.

"Рамки-освежители" расположены по следующим адресам:

Голосеевский район - парк "Голосеевский";

Дарницкий район - парк "Позняки", сквер имени Кошица;

Деснянский район - парки "Молодежный", "Деснянский", парк с водными объектами вдоль проспекта Шухевича;

Днепровский район - парк "Победа", спортивно-оздоровительный парк на ул. Шумского, парк "Аврора";

Оболонский район - сквер на пересечении Оболонского проспекта с ул. Маршала Тимошенко;

Печерский район - парк "Крещатый";

Подольской район - сквер на ул. Щекавицкой, сквер №1 на Контрактовой площади;

Соломенский район - парк "Отрадный", сквер на проспекте Воздухофлотском, 41, парк имени Зерова;

Шевченковский район - парк имени Т. Шевченко, сквер имени Гончара, ул. Крещатик.

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