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Espreso.tvОбществоВ Киеве сообщили о заминировании трех станций метро

В Киеве сообщили о заминировании трех станций метро

Поступило сообщение о заминировании трех станций столичного метрополитена

Об этом сообщила пресс-служба КГГА в Telegram.

Станция метро "Житомирская", "Харьковская" и "Арсенальная" закрыли на вход и выход

Поступил анонимный звонок о минировании.

 

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