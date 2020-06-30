В Киеве сообщили о заминировании трех станций метро
30 июня, 2020, 18:36
Поступило сообщение о заминировании трех станций столичного метрополитена
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