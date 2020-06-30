В Киеве могут отсрочить переход на е-билет, - КГГА
Об этом заявила заместитель председателя КГГА Марина Хонда, передает пресс-служба городской администрации.
"Киевская городская государственная администрация готова отложить до 1 января 2021 введения единого электронного билета на проезд в городском общественном транспорте, чтобы дать возможность правительству разработать изменения в законодательство о предоставлении льгот на проезд льготным категориям граждан. А гражданам, имеющим льготы - возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом ", - сообщила Хонда.
Она отметила, что согласно действующему законодательству, бесплатный проезд льготникам регламентируется законами, которые касаются ветеранов, военных, чернобыльцев и других категорий - около 240 тыс. Киевлян.
Хонда отметила, что постановлениями Кабмина предоставлено право бесплатного проезда для пенсионеров, а это еще 480 тыс. жителей Киева. При этом, согласно Конституции, проезд для льготников компенсирует государство, но с 2015 года эти расходы возложены на местные бюджеты.
"Но мы считаем социальной несправедливостью для льготников из других регионов Украины, которым придется платить за проезд с введением единого электронного билета. Столичный бюджет этих расходов покрыть не может. Поэтому государство должно урегулировать этот вопрос на законодательном уровне", - отметила Хонда.
- Напомним, с 1 апреля общественный транспорт Киева перешел на электронный билет . В частности, разовая поездка оплачивается путем покупки QR-билета в бумажном или электронном виде, созданном на смартфоне.
- Кроме того, предусмотрены проездные на разное количество поездок, которые распространяются на весь городской коммунальный транспорт. Также для гостей столицы доступны туристические билеты со сроком действия до трех суток.
- Общественный транспорт Киева должен окончательно перейти на электронный билет с 1 июля 2020 года - оплатить поездку можно будет только проезжей картой, картой метро, банковской картой или разовым билетом с QR-кодом.
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