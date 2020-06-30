В Киеве могут отсрочить переход на е-билет, - КГГА

30 июня, 2020, 13:22

Киевская городская государственная администрация может отсрочить до 1 января 2021 года полный переход на единый электронный билет в транспорте

Об этом заявила заместитель председателя КГГА Марина Хонда, передает пресс-служба городской администрации.

"Киевская городская государственная администрация готова отложить до 1 января 2021 введения единого электронного билета на проезд в городском общественном транспорте, чтобы дать возможность правительству разработать изменения в законодательство о предоставлении льгот на проезд льготным категориям граждан. А гражданам, имеющим льготы - возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом ", - сообщила Хонда.

Она отметила, что согласно действующему законодательству, бесплатный проезд льготникам регламентируется законами, которые касаются ветеранов, военных, чернобыльцев и других категорий - около 240 тыс. Киевлян.

Хонда отметила, что постановлениями Кабмина предоставлено право бесплатного проезда для пенсионеров, а это еще 480 тыс. жителей Киева. При этом, согласно Конституции, проезд для льготников компенсирует государство, но с 2015 года эти расходы возложены на местные бюджеты.

"Но мы считаем социальной несправедливостью для льготников из других регионов Украины, которым придется платить за проезд с введением единого электронного билета. Столичный бюджет этих расходов покрыть не может. Поэтому государство должно урегулировать этот вопрос на законодательном уровне", - отметила Хонда.

Напомним, с 1 апреля общественный транспорт Киева перешел на электронный билет . В частности, разовая поездка оплачивается путем покупки QR-билета в бумажном или электронном виде, созданном на смартфоне.

Кроме того, предусмотрены проездные на разное количество поездок, которые распространяются на весь городской коммунальный транспорт. Также для гостей столицы доступны туристические билеты со сроком действия до трех суток.

Общественный транспорт Киева должен окончательно перейти на электронный билет с 1 июля 2020 года - оплатить поездку можно будет только проезжей картой, картой метро, банковской картой или разовым билетом с QR-кодом.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb