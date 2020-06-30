В Киеве коронавирус обнаружили у 57 человек, среди них - восьмилетний мальчик, - Кличко

30 июня, 2020, 09:13

В 57 жителей Киева обнаружили коронавирус за минувшие сутки

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"На сегодняшний день в столице уже 5037 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Заболели: 24 женщины в возрасте от 18 до 72 лет, 32 мужчины от 20 до 67 лет, восьмилетний мальчик. Заболели том числе и 6 медиков", - написал мэр города .

В больницы столицы госпитализировали 14 больных. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Выздоровели за минувшие сутки 11 киевлян. Всего коронавирус преодолели 1563 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 21. В Шевченковском - 16. Но в Деснянском районе -10 случаев.

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