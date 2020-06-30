В Конгрессе США призвали разведку прояснить информацию о возможном сговоре России с талибами
Об этом заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, сообщает DW .
"Конгрессу и стране необходимы ответы", - сказала она.
Пелоси призвала директора Национальной разведки США Джона Рэтклифф и директора Центрального разведывательного управления Джину Хаспел объяснить, был ли президент Дональд Трамп проинформирован о ситуации.
Глава Нацразведки уже заявил, что эксперты "по-прежнему изучают" публикацию о возможном "заговоре" РФ с талибами.
Конгрессмены Мак Торнберри и Элизабет Чейни в совместном заявлении выразили обеспокоенность действиями РФ.
"Уже некоторое время было четко ясно, что Россия не желает нам добра в Афганистане", - подчеркнули они.
Конгрессмены особо выделили необходимость «постоянно отслеживать информацию о России или любого государства», которая считает своей целью Вооруженные силы США.
Ранее The New York Times сообщила, что российская разведка тайно предлагала боевикам Талибана деньги за убийство американских военных в Афганистане.
По данным журналистов, данные были получены в ходе допросов захваченных боевиков в Афганистане и переданы президенту США.
В свою очередь в Белом доме, и сам Трамп опровергли эту информацию.
Кроме того, Трамп назвал статью New York Times "заказной".
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