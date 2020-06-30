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Espreso.tvОбществоВ Беларуси с президентских выборов сняли одного из конкурентов Лукашенко

В Беларуси с президентских выборов сняли одного из конкурентов Лукашенко

Центральная избирательная комиссия Беларуси сняла с президентских выборов кандидата Валерия Цепкало

Об этом сообщает издание "Наша Нива" .

По данным ЦИК, Цепкало собрал более 75 из 100 тысяч подписей, необходимых для регистрации кандидатом в президенты. Однако он передал в Избирательную комиссию более 106 000 голосов, однако ЦИК признала меньше половины из них.

После проверок Виктор Бабарико собрал 165 744 подписей, Александр Лукашенко - более 1,9 мл, Анна Конопацкая - 146588, Сергей Черечня - 143109, Андрей Дмитриев - 106841, Светлана Тихановская - 104757.

  • В Беларуси список людей, преследуемых по политическим мотивам, активно пополняется блогерами.
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