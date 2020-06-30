Усиление карантина: Кабмин определил порог выявленных случаев коронавируса

30 июня, 2020, 12:58

Кабинет министров определил показатель, при превышении которого в Украине может быть введен жесткий карантин

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью BBC .

"Мы сделали для себя лимит в 60 больных. Это будет момент, при котором надо будет усиливать карантин уже на уровне страны и отдельных областей", - отметил Шмыгаль.

По словам премьера, Кабинет министров контролирует один из главных показателей заболеваемости коронавируса. Сейчас этот параметр составляет 50 больных на 100 тыс. населения.

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