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Espreso.tvОбществоУровень заболеваемости медиков COVID-19 уменьшился с 20% до 9%, - Степанов

Уровень заболеваемости медиков COVID-19 уменьшился с 20% до 9%, - Степанов


фото: facebook.com/maksym.stepanov.official
Уровень инфицирования коронавирусом медицинских работников снизился до 9% с начала апреля этого года

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

"Если в начале апреля уровень заболеваемости наших медработников на COVID-19 составлял 20% от общего количества больных, то сейчас этот показатель снизился до 9%", - сообщил министр.

По его словам, это произошло благодаря обеспечению больниц средствами индивидуальной защиты.

"В последнее время в Украине фиксируется прирост заболеваемости, особенно в западных регионах", - отметил Степанов.

Также он подчеркнул, что в процессе реформы медицины МЗ намерен прийти к стандартизации оказания медицинской помощи.

МЗ также усиливает работу в каждом из регионов для организации удобного и безопасного процесса вакцинации в период карантина.

 

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