Уровень заболеваемости медиков COVID-19 уменьшился с 20% до 9%, - Степанов
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
"Если в начале апреля уровень заболеваемости наших медработников на COVID-19 составлял 20% от общего количества больных, то сейчас этот показатель снизился до 9%", - сообщил министр.
По его словам, это произошло благодаря обеспечению больниц средствами индивидуальной защиты.
"В последнее время в Украине фиксируется прирост заболеваемости, особенно в западных регионах", - отметил Степанов.
Также он подчеркнул, что в процессе реформы медицины МЗ намерен прийти к стандартизации оказания медицинской помощи.
МЗ также усиливает работу в каждом из регионов для организации удобного и безопасного процесса вакцинации в период карантина.
- За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 706 новых случаев коронавируса.
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