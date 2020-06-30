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Espreso.tvОбществоУПЦ (МП) не будет проводить Крестный ход к годовщине Крещения Руси, - СМИ

УПЦ (МП) не будет проводить Крестный ход к годовщине Крещения Руси, - СМИ

В этом году празднования годовщины Крещения Киевской Руси пройдут без традиционного крестного хода верующих Украинской православной церкви Московского патриархата

Об этом говорится в документе, который получила в распоряжение ТСН.

"Проведение традиционного Крестного хода с участием епископата, духовенства, монашествующих и мирян не представляется возможным. В связи с этим, 28 июля 2020 года во всех храмах и монастырях вверенной Вам епархии необходимо совершить молебен с праздничным перезвоном", - говорится в распоряжении.

Также отмечается, что такие меры связаны с требованиями соблюдения карантина.

Согласно документу, ходу отменил сам глава УПЦ МП митрополит Онуфрий.

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