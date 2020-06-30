Украинцы больше тратят на питание, карантин усилил эту тенденцию, - экономист

30 июня, 2020, 10:14

Украинцы тратят на еду и безалкогольные напитки почти половину своего дохода. Во время карантина доходы людей снизились, тенденция увеличения расходов на питание усилилась

Об этом сказал Олег Пендзин, исполнительный директор экономического дискуссионного клуба, в эфире программы "Эспрессо Кошелек" с Александром Морщавки на телеканале "Еспресо".

"По тем данным, которые были конкретно по структуре расходов на продукты украинцы тратят 46-47% своего дохода. Изменилась эта структура расходов домохозяйств при коронавируса? Люди гораздо меньше тратили на одежду, на обувь. Тем более магазины промышленных товаров были на карантине. Люди гораздо меньше тратили на путешествия, потому что, мы понимаем, все это было на карантине ", - сказал Пендзин.

Он обратил внимание, что во время карантина доходы украинцев снизились.

"Основная структура расходов людей была связана с продуктами", - резюмирует экономист.

В первом квартале 2020 года наибольшую долю в расходах занимало питания - 40%, сообщили в Государственной службе статистики Украины. На жилье, воду, электроэнергию и другие виды топлива направляли 16,3% всех расходов, на транспорт - 8,5%, на алкоголь и табак - 7,1%.