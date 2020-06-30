Украинцы больше тратят на питание, карантин усилил эту тенденцию, - экономист
Об этом сказал Олег Пендзин, исполнительный директор экономического дискуссионного клуба, в эфире программы "Эспрессо Кошелек" с Александром Морщавки на телеканале "Еспресо".
"По тем данным, которые были конкретно по структуре расходов на продукты украинцы тратят 46-47% своего дохода. Изменилась эта структура расходов домохозяйств при коронавируса? Люди гораздо меньше тратили на одежду, на обувь. Тем более магазины промышленных товаров были на карантине. Люди гораздо меньше тратили на путешествия, потому что, мы понимаем, все это было на карантине ", - сказал Пендзин.
Он обратил внимание, что во время карантина доходы украинцев снизились.
"Основная структура расходов людей была связана с продуктами", - резюмирует экономист.
В первом квартале 2020 года наибольшую долю в расходах занимало питания - 40%, сообщили в Государственной службе статистики Украины. На жилье, воду, электроэнергию и другие виды топлива направляли 16,3% всех расходов, на транспорт - 8,5%, на алкоголь и табак - 7,1%.
-
Осенью прошлого года Госстат сообщил , что одно домохозяйство в Украине в I квартале 2019 в среднем тратило 8852,22 грн в месяц. При этом потребительские расходы составили 90,8%, из них на питание тратили 43,8%.
-
В Украине мужчины зарабатывают на 21% больше женщин. В I квартале 2020 средняя зарплата женщин составила 9785 грн, а мужчин - 12 438 грн.
Читайте также
-
-
22 июня, 2020 Практическая конспирология
-
-
-
Читайте также
-
22 июня, 2020 Практическая конспирология
-
-