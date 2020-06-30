Украина готовит 12-летний выпуск евробондов в долларах, - СМИ
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в банковских кругах.
По словам собеседника издания, Украина планирует разместить новый выпуск долларовых евробондов со сроком обращения 12 лет.
Кроме того, в документах, о которых заявляет издание, говорится, что Украина объявит тендер по выкупу еврооблигаций с погашением в 2021 и 2022 годах на общую сумму до $ 750 млн в связи с размещением новых долговых бумаг.
Отмечается, что организаторами размещения выступают JP Morgan и Goldman Sachs.
Кроме того, собеседник анонсировал конференцию в рамках подготовки сделки.
Согласно документам, по еврооблигациям-2021, общий оборот которых на рынке составляет $ 1,409 млрд по номиналу, цена выкупа определена в $ 1035 за $ 1000 номинала, а за еврооблигации с погашением в 2022 году, оборот на рынке которых составляет около $ 1,384 млрд - $ 1042,5 за $ 1000.
Издание отмечает, что высший приоритет отдается выкупу еврооблигаций-2021. При этом Украина оставляет за собой право по своему исключительное усмотрению покупать больше или меньше указанного объема.
Объявление тендера ожидается 1 июля, а расчеты запланированы на 6 июля.
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