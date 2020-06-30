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Espreso.tvОбществоТурчинов возглавил избирательный штаб "Европейской Солидарности"

Турчинов возглавил избирательный штаб "Европейской Солидарности"


фото: turchynov.com
30 июня экс-секретарь СНБО Александр Турчинов заявил о вступлении в партию "Европейская Солидарность" с целью консолидации патриотических сил

Об этом бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов написал в Facebook.

"Украине необходима мирная перезагрузка власти. Нашей стране нужны ответственные профессионалы, способные остановить разрушение экономики, защитить страну и заставить всех считаться с национальными интересами сильной и независимой Украины", - заявил экс-секретарь СНБО.

Он отметил, что ему больно наблюдать политические преследования, откат в реформах и сокращения финансирования армии.

"Меня не интересует депутатский мандат или государственные должности, но чтобы помочь объединительном процесса и подготовить качественные кадры эффективных управленцев, я принял предложение возглавить штаб, который создает ведущая украинская оппозиционная политическая сила" Европейская Солидарность ", - добавил политик.

 

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