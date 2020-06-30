Террористы "ДНР" схватили украинца Синченко, который уже дважды находился в их плену и смог убежать

30 июня, 2020, 19:24

На оккупированной россиянами части Донецкой области боевики снова схватили 29-летнего Григория Синченко - пленника, которому удалось бежать из донецкого ИВС

Об этом "Радио Свобода" сообщила мать пленного Татьяна Гулевская.

"Григория схватили в понедельник, 29 июня. Такую информацию предоставил наш адвокат, который находится в Донецке. По его данным, моего сына сейчас удерживают на территории местного ИВС, но точной информации о его местонахождении нет", - отметила женщина.

Она отметила, что неделю назад оккупационная администрация также задержала 26-летнюю сестру Григория Синченко Ольгу. Девушку, по словам матери, допрашивали, ведь думали, что она что-то знает о брате. Однако на связь он выходил только с мамой.

"Мы переживали, что Григория могли даже убить. Но на самом деле он чудом сбежал. Несколько раз звонил мне - просил помочь с возвращением на мирную часть страны. Во вторник, 30 июня, ему должны передать вещи, необходимые для возвращения, однако накануне сына снова схватили. Мы боимся, что ему грозит физическая расправа и очередные пытки ", - сообщила мать.

Справка: 25-летний Григорий Синченко был арестован оккупантами в Донецке 2 декабря 2016 года. Его обвиняли в партизанской деятельности, незаконном хранении оружия, подрывах вышки мобильного оператора Феникс. В декабре 2017 года Синченко вместе с 74 пленниками, которых тогда обменяли, вернулся в Украину. Впоследствии мужчина самостоятельно вернулся на оккупированные территории для мести боевикам, где его вскоре задержали.

Напомним, в мае мать Синченко сообщила, что ее сын совершил побег из "подвалов" террористов, которые задержали мужчину осенью 2019 года.

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