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Espreso.tvОбществоТема отставки Авакова себя исчерпала, - Шмыгаль

Тема отставки Авакова себя исчерпала, - Шмыгаль


фото: kmu.gov.ua
Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, почему он выступает против отставки министра МВД Арсена Авакова

Об этом он рассказал BBC News Украина .

"Считаю, что тема отставки министра Авакова уже себя исчерпала. Относительно реформы полиции. Сравните милицию семь лет назад и сегодня. По моему мнению, это две разные структуры, это другое качество людей, которые там работают, это другое качество безопасности сервиса. Конечно, в таком большом количестве людей, которым дается оружие, сила, полномочия, - это более 300 тыс. человек (во всей структуре МВД, с ГСЧС и пограничной службой включительно), - могут быть негодяи ", - сказал Шмыгаль.

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