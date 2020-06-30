Тема отставки Авакова себя исчерпала, - Шмыгаль

30 июня, 2020, 11:16

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, почему он выступает против отставки министра МВД Арсена Авакова

Об этом он рассказал BBC News Украина .

"Считаю, что тема отставки министра Авакова уже себя исчерпала. Относительно реформы полиции. Сравните милицию семь лет назад и сегодня. По моему мнению, это две разные структуры, это другое качество людей, которые там работают, это другое качество безопасности сервиса. Конечно, в таком большом количестве людей, которым дается оружие, сила, полномочия, - это более 300 тыс. человек (во всей структуре МВД, с ГСЧС и пограничной службой включительно), - могут быть негодяи ", - сказал Шмыгаль.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .