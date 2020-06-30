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Espreso.tvОбществоСтраны Вышеградской группы выделят Украине 125 тыс. евро для борьбы с COVID-19 в Черновицкой и Луганской областях

Страны Вышеградской группы выделят Украине 125 тыс. евро для борьбы с COVID-19 в Черновицкой и Луганской областях


фото: reuters
Деньги будут выделены в рамках социальной программы V4 East Solidarity Programe для борьбы с пандемией COVID-19 в Черновицкой и Луганской областях

Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Украины.

Во вторник, 30 июня, во время встречи заместителя министра иностранных дел Василия Боднара с послами стран-членов Вышеградской группы (V4), представители V4 представили социальную программу "V4 East Solidarity Programe". Программа была создана под эгидой Международного Вышеградского фонда для стран "Восточного партнерства". В ее рамках для помощи Украине будет выделено 125 тыс. евро для борьбы с пандемией COVID-19 в Черновицкой и Луганской областях.

Участники встречи также обсудили направления регионального сотрудничества Украины с Вышеградской четверкой в противодействии российской агрессии и COVID-19, новые рабочие форматы сотрудничества, в частности, встречи в формате "Вышеград + Украина" на экспертном уровне с участием дипломатов, политиков и представителей неправительственных организаций, а также необходимость перезапуска всех межправительственных комиссий двустороннего сотрудничества.

Замглавы МИД Василий Боднар поблагодарил за помощь, оказанную странами-членами Вышеградской группы в борьбе с СOVID-19, и привлек внимание к активизации российских деструктивных действий на Донбассе и в Крыму.

В свою очередь посол Республики Польша Бартош Цихоцкий заверил, что вопрос безопасности будет одним из трех приоритетов в программе польского председательства в Вышеградской группе.

  • Вышеградская группа (Вышеградская четверка) - группировка четырех центральноевропейских стран: Польши, Чехии, Венгрии и Словакии.
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