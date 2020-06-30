Степанов предположил закрытие курортов из-за COVID-19
30 июня, 2020, 22:22
Кабинет министров Украины может ввести дополнительные ограничения относительно курортов
Об этом в эфире ТСН заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Конечно, возможно (закрытие курортов, в частности Одессы - ред.). Мы сейчас наблюдаем увеличение в некоторых областях количества занятых коек. Так, например, Закарпатье - это 71%. Аналогично 56% - в Волынской области. Добираются до 50% - Ровенская, Винницкая, Львовская области, город Киев. И поэтому мы не исключаем, что можем рекомендовать, то есть вводить дополнительные ограничительные меры, чтобы преодолеть коронавирус", - отметил министр
- За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 706 новых случаев коронавируса.
Читайте также
-
30 июня, 2020 Виталий Портников: Путин будет "дожимать" Лукашенко
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи
-
29 июня, 2020 Тайна мастера. Вымышленная биография Антонио Страдивари
Читайте также
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи