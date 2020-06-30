Степанов предположил закрытие курортов из-за COVID-19

Об этом в эфире ТСН заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Конечно, возможно (закрытие курортов, в частности Одессы - ред.). Мы сейчас наблюдаем увеличение в некоторых областях количества занятых коек. Так, например, Закарпатье - это 71%. Аналогично 56% - в Волынской области. Добираются до 50% - Ровенская, Винницкая, Львовская области, город Киев. И поэтому мы не исключаем, что можем рекомендовать, то есть вводить дополнительные ограничительные меры, чтобы преодолеть коронавирус", - отметил министр