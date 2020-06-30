Скандалы во власти нон-стоп: Роман Бессмертный в стриме с Руденко. ПРЯМОЙ ЭФИР

30 июня, 2020, 14:17

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Год президентства Зеленского, скандалы во власти нон-стоп, разрушение государственных институтов. Возможные сценарии выхода из политического пике.

Об этом будет говорить ведущий Сергей Руденко с политиком Романом Бессмертным.

Смотрите на наших платформах в Facebook и YouTube с 14:00.

Вы можете задавать свои вопросы гостю во время трансляции в комментариях - лучшие из них ведущий адресует ему.