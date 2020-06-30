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Espreso.tvОбществоСельское хозяйство, строительство, торговля: Госстат назвал отрасли с высокой теневой занятостью

Сельское хозяйство, строительство, торговля: Госстат назвал отрасли с высокой теневой занятостью

По данным Госстата, больше всего неформально занятых украинцев в январе-мае работали в сельском, лесном и рыбном хозяйстве

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики Украины.

Так, общее количество неофициально занятых украинцев в первом квартале 2020 года составило 3,404 млн человек.

При этом, 42,1% неформально занятого населения Украины в возрасте от 15 лет в январе-марте этого года работали в сельском, лесном и рыбном хозяйстве. Около 17% неформально занятого населения за этот период работало в строительстве, еще 17% - в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов; 6,1% - в промышленности.

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

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