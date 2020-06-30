Россияне обстреляли Объединенные силы из запрещенного оружия, ранены двое бойцов ООС

30 июня, 2020, 17:30

30 июня в результате российских обстрелов двое украинских военных получили осколочные ранения под Новозвановкой

Об этом сообщается в вечерней сводке пресс-центра ООС.

"Оккупанты открывали огонь в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от Новозвановки. На этом участке фронта враг тоже применил запрещенные Минскими договоренностями 120-ти мм минометы, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что в Новозвановке в результате обстрела из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили осколочные ранения.

"Эвакуационной техникой пострадавших воинов оперативно доставили в военно-медицинское учреждение, им предоставлена надлежащая медицинская помощь", - отметили военные.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", захватчики обстреляли наших защитников вблизи Невельского. Враг выпустил 18 мин.

В пресс-центре отметили, что активинисть врага пришлось подавлять огнем, а потери русских неизвестны.

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