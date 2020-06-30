 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРоссияне обстреляли Объединенные силы из запрещенного оружия, ранены двое бойцов ООС

Россияне обстреляли Объединенные силы из запрещенного оружия, ранены двое бойцов ООС


фото: pressjfo.news
30 июня в результате российских обстрелов двое украинских военных получили осколочные ранения под Новозвановкой

Об этом сообщается в вечерней сводке пресс-центра ООС.

"Оккупанты открывали огонь в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от Новозвановки. На этом участке фронта враг тоже применил запрещенные Минскими договоренностями 120-ти мм минометы, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что в Новозвановке в результате обстрела из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили осколочные ранения.

"Эвакуационной техникой пострадавших воинов оперативно доставили в военно-медицинское учреждение, им предоставлена надлежащая медицинская помощь", - отметили военные.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", захватчики обстреляли наших защитников вблизи Невельского. Враг выпустил 18 мин.

В пресс-центре отметили, что активинисть врага пришлось подавлять огнем, а потери русских неизвестны.

 

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 июня, 2020 вторник

больше новостей

30 июня, 2020 вторник

29 июня, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать