Россия апеллирует к другим государствам относительно принадлежности украинских территорий, - Бессмертный

30 июня, 2020, 15:12

По словам Романа Бессмертного, кризис профессионализма действующей власти вызвал активизацию на границах нашего государства стран-соседей, которые выставляют претензии относительно территории Украины

Об этом дипломат и политический обозреватель Роман Бессмертный рассказал в онлайн трансляции программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на Facebook, передает Еспресо.TV.

"Есть еще опаснее вещь. Это то, что Украина обьективизируется. Предыдущие годы мы радовались тому, что Украина субьективизировала. Она выходила на внешние площадки. Она занимала позицию, с ней считались, к ней прислушивались. Она становилась участником серьезных международных форумов. Сегодня там Украину не слышно ", - отметил Бессмертный.

Он отметил, что это означает, что враги Украины все чаще и чаще будут применять принцип доктрины апельсиновой дольки (растерзание страны на части другими государствами, - Ред.)

"И собственно весна и лето этого года по всему периметру от России и в Венгрии, Румынии и Польше, где появляются такие политические силы или такие, как в Кремле, или фрагментарно, как в Венгрии, которые выставляют постоянно претензии Украине. И Украина должна сдавать постоянно экзамен. Также могу констатировать, абсолютно неудачные ответы, как то, что было связано с национальным районом Береговским, это просто кризис профессионализма ", - подчеркнул экс-дипломат.

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"Когда сложишь эти все вещи: кризис профессионализма, кризис менеджмента, разрушение государственных институтов, понимаешь к чему мы идем. И в этих ключевых условиях наш противник и враг заявляет претензии на территории, которые отошли во времена советской власти в Украине. Обратите внимание, он же апеллирует к другим государствам ", - подчеркнул Роман Бессмертный.

Онлайн трансляция программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на Facebook:

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