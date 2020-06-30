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Espreso.tvСпорт"Я не вижу, чтобы был объективный анализ судейства в Украине" - Вячеслав Грозный

"Я не вижу, чтобы был объективный анализ судейства в Украине" - Вячеслав Грозный


фото: kazfootball.kz
Эксперт программы "Футбольный Формат" на канале "Еспресо" заслуженный тренер Украины Вячеслав Грозный во вчерашнем прямом включении поделился своим мнением относительно последних судейских скандалов в украинском футболе

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Я могу поддержать своих коллег тренеров, всех украинских тренеров без исключения. В том числе Руслана Костишина после скандального матча" Динамо "-" Колос ". Потому что есть этика - тренеры должны поддерживать тренеров. Конечно, могут ошибаться игроки могут ошибаться тренеры, могут ошибаться арбитры. Но я не вижу, чтобы был объективный анализ судейства. Нет, не нами тренерами, мы не специалисты в этом вопросе. Ну а почему бы Ступарь, Татуляна, Авдышем, солидным рефери, их у нас с десяток, а не предложить провести оценку - почему это все происходит в судействе?

Почему только шесть арбитров получили возможность работать на системе VAR, а не шестнадцать? И много есть вопросов к арбитрам, и теперь находясь в Казахстане, я поддерживаю украинских тренеров. Потому что, я понимаю, как тяжело, когда ты неделю готовишь команду к матчу, а одним свистком вся работа нивелируется.

И это мы говорим не об одном матч, и не только о Премьер-лиге. Поэтому, было бы здорово, если бы пригласили наших опытных и уважаемых арбитров, и я бы сам их с удовольствием послушал бы ", - сказал Вячеслав Грозный в эфире" Футбольного формата ".

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