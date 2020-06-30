"Улучшить процедуру": Фонд госимущества предложил условия для передачи объектов на приватизацию

30 июня, 2020, 22:52

На заседании Национального совета реформ была представлена концепция реформы приватизации

Об этом сообщает Офис президента.

В государственной собственности находятся 3600 предприятий. Каждое пятое - убыточное, задолженность по зарплате в таких структурах составляет 2,9 млрд грн

За пять месяцев 2020 года благодаря приватизации в бюджет перечислено 500 млн грн.

Глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко отметил, что в 2020-м вдвое увеличено количество участников приватизационных аукционов.

Сенниченко сообщил, что подготовлен комплексный законопроект, который должен зафиксировать процедуру передачи объектов в частную собственность, улучшить процедуру приватизации.

Решение о передаче объектов для приватизации должен принимать Кабинет Министров, если орган управления не имеет обоснованных причин оставить объект в своей собственности, долги объекта превышают 50% стоимости активов, объект используется неэффективно или не по целевому назначению или находится в налоговом залоге.