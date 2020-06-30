"Укрзализныця" частично возобновила движение электричек на Ровенщине и Волыни

30 июня, 2020, 13:30

АО "Укрзализныця" возобновила движение 10 пригородных поездов в Волынской и Ровенской областях

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

"С сегодняшнего дня, с 30 июня, Укрзализныця частично восстанавливает курсирования пригородных поездов в Волынской и Ровенской областях. Сейчас запланировано курсирование 10 пригородных поездов", - говорится в сообщении.

Движение пригородных поездов частично восстановлено согласно решению региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций в Волынской и Ровенской областях.

Так, с 30 июня возобновили свое курсирование следующие поезда: №6092 / 6091 Ровно - Львов, №6096 / 6095 Львов - Ровно, №6384 / 6383 Красное - Ровно - Здолбунов, №6382 / 6381 Здолбунов - Ровно - Красное, №6302 Березовка - Ковель, №6307 Ковель - Березовка, №6341 / 6342 Сарны - Здолбунов, №6335 / 6336 Здолбунов - Сарны, №6319 / 6321 Сарны - Рафаловка, Черторыйск - Ковель, №6320 / 6322 Ковель - Черторыйск, Рафаловка - Сарны.

Назначение пригородных поездов будет продолжаться в случае принятия в дальнейшем соответствующих решений региональными комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций.

Сейчас действуют ограничения по количеству пассажиров, а именно перевозки по Ровенской области в пределах 50% от количества мест для сидения, а по Волынской области в пределах количества мест для сидения. Также обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты. Контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий будет осуществляться поездной бригады и работниками военизированной охраны. В случае выявления нарушений железнодорожники будут вызывать работников Национальной полиции.

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