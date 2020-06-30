"Продавал" должность в Нацбанке за $ 25 тыс.: СБУ задержала мошенника

30 июня, 2020, 16:06

Служба безопасности Украины задержала бывшего заместителя главы правления одного из коммерческих банков, который "продавал" должность начальника одного из управлений Национального банка

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности Украины задержала в Киеве бывшего заместителя главы правления одного из коммерческих банков, который за $ 25 тыс. "продавал"должность начальника одного из управлений Национального банка. Оперативники спецслужбы задокументировали, что организатор сделки делал вид, что якобы действует в интересах одного из заместителей Главы Нацбанка", - говорится в сообщении.

По словам фигуранта, часть суммы должна быть разделена между участниками конкурсной комиссии для принятия положительного решения о назначении кандидата на должность.

"Правоохранители задержали злоумышленника в одном из районов столицы во время получения части неправомерной выгоды в размере $ 15 тыс.", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, задержанному сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются следственные действия для разоблачения противоправной схемы, установления всех причастных лиц и обстоятельств совершения уголовного преступления.

Фото: ssu.gov.ua

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