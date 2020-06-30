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Espreso.tvСпорт"Карпаты" не поехали на матч с "Мариуполем", клуб могут снять с чемпионата Украины

"Карпаты" не поехали на матч с "Мариуполем", клуб могут снять с чемпионата Украины


фото: fckarpaty.com
Львовский футбольный клуб "Карпаты" из-за нехватки средств не смог выехать на матч чемпионата Украины против "Мариуполя"

Об этом сообщает телеканал "Футбол" .

По словам исполнительного директора "Карпат" Ростислава Ящишина, львовский клуб не сможет прибыть 1 июля на матч против "Мариуполя" за финансовых проблем.

"Мы действительно не поехали в Мариуполь, так как не имеем определенной суммы для того, чтобы провести три недели за пределами Львова. Откуда такая сумма? Это проживание в гостиницах, питание, переезд, а также другие расходы. Мы посчитали, что необходимо около 1 , 5 млн грн ", - сказал Ящишин.

По его словам, проблемы с финансированием "Карпат" возникли из-за отсутствия взаимопонимания между новым совладельцем клуба Олегом Смалийчук и другими акционерами.

"Дело в том, что у клуба два владельца - две иностранные компании. С одной совладельцем я постоянно нахожусь в контакте, он помогает чем может. К сожалению, Олег Смалийчук не смог встретиться с другим совладельцем. Я остался без необходимой дотации", - пояснил Ящишин.

Ранее два матча "Карпат" были перенесены из-за вспышки коронавируса в клубе. По регламенту чемпионата Украины за неявку на две подряд игры без уважительных причин клуба грозит дисквалификация с турнира.

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