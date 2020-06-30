"Как разговор двух парней в бане": Трамп во время общения с Путиным искал одобрения и игнорировал важные вопросы, - CNN
Об этом говорится в статье на сайте CNN .
Источники сообщают, что в своих телефонных разговорах с Путиным президент США ругал своих предшественников, называя их "слабаками" и "имбецилами", а также "завышал роль России в мире".
Телеканал сообщает, что Трамп чрезмерно искал восхищения и одобрения со стороны Путина, при этом игнорируя основные экспертные знания в области политики и важные вопросы постоянной двусторонней повестки дня.
Время от времени разговоры Путина и Трампа звучали, как разговор "двух парней в бане", рассказывает источник телеканала.
Источник подчеркнул, что Трамп последовательно отклонял советы руководителей обороны, разведки и национальной безопасности США о том, что к Путину надо подходить более решительно и с меньшим доверием.
По словам высокопоставленного чиновника администрации, Путин "просто обыгрывает" Трампа - чиновник сравнивает российского лидера с шахматным гроссмейстером, а Трампа - со случайным игроком в шашки.
После многочисленных телефонных разговоров с Путиным, которые были описаны CNN, главные помощники по национальной безопасности и начальники штабов были потрясены не конкретными уступками, которые Трамп сделал, а за его манеру: Трамп чрезмерно искал восхищения и одобрения со стороны Путина, при этом, как правило, игнорируя основные экспертные знания в области политики и важные вопросы постоянной двусторонней повестки дня, включая права человека и соглашение о контроле над вооружениями.
Трамп часто оправдывал свое уважение к Путину тем, что Россия является крупным мировым игроком и в интересах Соединенных Штатов иметь конструктивные и дружеские отношения, требующие перезагрузки с Москвой из-за его личного диалога с Путиным.
В отдельных интервью два высокопоставленных представители администрации, знакомы с большинством звонков Трампа с Путиным, сказали, что президент наивно преподносит Россию, подрывая более жесткий и реалистичный взгляд, выраженный Конгрессом США, американскими спецслужбами и давним послевоенным политическим консенсусом США и европейских союзников.
"Он отдает предпочтение, которое было трудно завоевано в холодной войне, - сказал один из чиновников, - отчасти предоставляя Путину и России легитимность, которой у них никогда не было".
"Он дал России спасательный круг - потому что нет никаких сомнений в том, что они становятся государством, которое приходит в упадок ... Он играет с чем-то, чего не понимает, и он дает им силу, которую они будут использовать (агрессивно)", - добавил он.
Оба чиновника вспомнили решение Трампа вывести американские войска из Сирии - шаг, который принес пользу как Турции, так и России, - как, вероятно, самый печальный пример.
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"Трамп считает, что он лучше судить о характере, чем кто-либо другой", - сказал один из источников CNN. Президент последовательно отклонял советы руководителей обороны, разведки и национальной безопасности США о том, что к российскому президенту надо подходить более решительно и с меньшим доверием.
Источники отметили наиболее заметный публичный пример как "символический": Трамп, который стоял рядом с российским президентом на встрече в Хельсинки в июне 2018 года, сказал, что он "не видел ни одной причины, по которой Россия вмешивалась бы в президентские выборы 2016 года" , несмотря на выводы разведывательного сообщества США, что это было дело рук Москвы.
Автором статьи является журналист Карл Бернштейн, который в 1972 году сыграл ключевую роль в освещении "Уотергейтского скандала", который привел к отставке президента Ричарда Никсона. Автор утверждает, что статья написана по итогам многомесячных разговоров с чиновниками Белого дома и спецслужб, которые присутствовали во время разговоров или знакомы с их расшифровками.
Он отмечает, что подробная картина, сделанная источниками телефонных разговоров Трампа с иностранными лидерами, соответствует основному духу и некоторым существенным элементам звонков, описанных бывшим советником по национальной безопасности Джоном Болтоном в его книге "Комната, где это произошло".
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